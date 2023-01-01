Альпийская баллада (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Военная драма о советском солдате и итальянской девушке, сбежавших из немецкого заключения. Знаменитая экранизация повести Василя Быкова, главные роли в которой сыграли Любовь Румянцева и Станислав Любшин. Вторая мировая война. Немцы пригоняют военнопленных на разрушенный бомбардировкой завод в Альпах. На его территории взрывается снаряд, и заключенные, воспользовавшись моментом, бегут из-под стражи. Среди сбежавших бывший солдат Иван, который прячется от преследования в горах. Там он встречает другую беглянку — итальянку Джулию, которая, несмотря на его протесты, увязывается за Иваном. Вместе они пытаются пробраться по занятой немцами земле и найти общий язык, хотя с трудом понимают друг друга. Чем закончится их побег, расскажет фильм «Альпийская баллада» 1965 года, который можно смотреть на Wink.



Альпийская баллада смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.