Альпийская баллада
Wink
Фильмы
Альпийская баллада

Альпийская баллада (фильм, 1965) смотреть онлайн бесплатно

9.01965, Альпийская баллада
Драмы, Мелодрамы88 мин6+

Сюжет

Военная драма о советском солдате и итальянской девушке, сбежавших из немецкого заключения. Знаменитая экранизация повести Василя Быкова, главные роли в которой сыграли Любовь Румянцева и Станислав Любшин. Вторая мировая война. Немцы пригоняют военнопленных на разрушенный бомбардировкой завод в Альпах. На его территории взрывается снаряд, и заключенные, воспользовавшись моментом, бегут из-под стражи. Среди сбежавших бывший солдат Иван, который прячется от преследования в горах. Там он встречает другую беглянку — итальянку Джулию, которая, несмотря на его протесты, увязывается за Иваном. Вместе они пытаются пробраться по занятой немцами земле и найти общий язык, хотя с трудом понимают друг друга. Чем закончится их побег, расскажет фильм «Альпийская баллада» 1965 года, который можно смотреть на Wink.

Альпийская баллада смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb