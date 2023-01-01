Гойя, или тяжкий путь познания
Wink
Сериалы
Гойя, или тяжкий путь познания
8.21971, Гойя, или тяжкий путь познания 1 сезон
Драмы0+

Гойя, или тяжкий путь познания (сериал, 1971) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Историко-биографический фильм о жизни испанского живописца, графика и гравера Франсиско Хосе де Гойя. О трудном пути восхождения человека к познанию жизни и ее смысла.

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Информация

Страна
Германия, СССР
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гойя, или тяжкий путь познания»

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