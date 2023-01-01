Гойя, или тяжкий путь познания (сериал, 1971) смотреть онлайн

Сюжет

Историко-биографический фильм о жизни испанского живописца, графика и гравера Франсиско Хосе де Гойя. О трудном пути восхождения человека к познанию жизни и ее смысла.



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