Серия 2
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Гойя, или тяжкий путь познания
1-й сезон
Серия 2
8.21971, Серия 2
Драма, Исторический18+

Гойя, или тяжкий путь познания (сериал, 1971) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Историко-биографический фильм о жизни испанского живописца, графика и гравера Франсиско Хосе де Гойя. О трудном пути восхождения человека к познанию жизни и ее смысла.

Страна
СССР, Германия
Жанр
Исторический, Драма
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гойя, или тяжкий путь познания»