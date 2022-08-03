8.21971, Серия 2
Драма, Исторический18+
Гойя, или тяжкий путь познания (сериал, 1971) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Историко-биографический фильм о жизни испанского живописца, графика и гравера Франсиско Хосе де Гойя. О трудном пути восхождения человека к познанию жизни и ее смысла.
СтранаСССР, Германия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоSD
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- КВРежиссёр
Конрад
Вольф
- Актёр
Донатас
Банионис
- ОКАктриса
Оливера
Катарина
- ФДАктёр
Фред
Дюрен
- ТЛАктриса
Татьяна
Лолова
- РХАктёр
Рольф
Хоппе
- МВАктёр
Мечислав
Войт
- ЭБАктёр
Эрнст
Буш
- ГХАктёр
Густав
Холоубек
- ВКАктёр
Вольфганг
Килинг
- Актёр
Михаил
Козаков
- АВСценарист
Анжел
Вагенштайн
- КВСценарист
Конрад
Вольф
- ЛФСценарист
Лион
Фейхтвангер
- ГЖАктёр дубляжа
Георгий
Жжёнов
- АДАктриса дубляжа
Алла
Демидова
- Актёр дубляжа
Валентин
Никулин
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шапошникова
- ВДАктёр дубляжа
Владислав
Дворжецкий
- НТХудожница
Наталия
Тореева
- ВБОператор
Вернер
Бергман
- КРОператор
Константин
Рыжов
- ФККомпозитор
Фарадж
Караев
- КККомпозитор
Кара
Караев