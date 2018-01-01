Wink
Мечислав Войт
Мечислав Войт

Мечислав Войт

Mieczyslaw Voit

Карьера
Актёр
Дата рождения
2 августа 1928 г. (62 года)
Дата смерти
31 января 1991 г.

Фильмография

Актёр