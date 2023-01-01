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Гойя, или тяжкий путь познания
Актёры и съёмочная группа сериала «Гойя, или тяжкий путь познания»

Актёры и съёмочная группа сериала «Гойя, или тяжкий путь познания»

Режиссёры

Конрад Вольф

Конрад Вольф

Konrad Wolf
Режиссёр

Актёры

Донатас Банионис

Донатас Банионис

АктёрФрансиско Гойя
Оливера Катарина

Оливера Катарина

Olivera Katarina
Актрисагерцогиня Альба
Фред Дюрен

Фред Дюрен

Fred Düren
АктёрАвгустин Эстеве
Татьяна Лолова

Татьяна Лолова

Tatyana Lolova
Актрисакоролева Мария Луиза
Рольф Хоппе

Рольф Хоппе

Rolf Hoppe
АктёрКарл IV
Мечислав Войт

Мечислав Войт

Mieczyslaw Voit
Актёрвеликий инквизитор
Эрнст Буш

Эрнст Буш

Ernst Busch
АктёрХовельанос
Густав Холоубек

Густав Холоубек

Gustaw Holoubek
АктёрБермудез
Вольфганг Килинг

Вольфганг Килинг

Wolfgang Kieling
АктёрГодой
Михаил Козаков

Михаил Козаков

АктёрГильмарде

Сценаристы

Анжел Вагенштайн

Анжел Вагенштайн

Angel Vagenshtain
Сценарист
Конрад Вольф

Конрад Вольф

Konrad Wolf
Сценарист
Лион Фейхтвангер

Лион Фейхтвангер

Lion Feuchtwanger
Сценарист

Актёры дубляжа

Георгий Жжёнов

Георгий Жжёнов

Актёр дубляжа
Алла Демидова

Алла Демидова

Актриса дубляжа
Валентин Никулин

Валентин Никулин

Актёр дубляжа
Людмила Шапошникова

Людмила Шапошникова

Актриса дубляжа
Владислав Дворжецкий

Владислав Дворжецкий

Актёр дубляжа

Художники

Наталия Тореева

Наталия Тореева

Художница

Операторы

Вернер Бергман

Вернер Бергман

Werner Bergmann
Оператор
Константин Рыжов

Константин Рыжов

Оператор

Композиторы

Фарадж Караев

Фарадж Караев

Композитор
Кара Караев

Кара Караев

Композитор