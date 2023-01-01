WinkСериалыГойя, или тяжкий путь познанияАктёры и съёмочная группа сериала «Гойя, или тяжкий путь познания»
Актёры и съёмочная группа сериала «Гойя, или тяжкий путь познания»
Режиссёры
Актёры
АктёрФрансиско Гойя
Донатас Банионис
Актрисагерцогиня Альба
Оливера КатаринаOlivera Katarina
АктёрАвгустин Эстеве
Фред ДюренFred Düren
Актрисакоролева Мария Луиза
Татьяна ЛоловаTatyana Lolova
АктёрКарл IV
Рольф ХоппеRolf Hoppe
Актёрвеликий инквизитор
Мечислав ВойтMieczyslaw Voit
АктёрХовельанос
Эрнст БушErnst Busch
АктёрБермудез
Густав ХолоубекGustaw Holoubek
АктёрГодой
Вольфганг КилингWolfgang Kieling
АктёрГильмарде