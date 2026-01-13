Берегись автомобиля. Цветная версия
Берегись автомобиля. Цветная версия
9.31966, Берегись автомобиля. Цветная версия
Криминал, Комедия94 мин12+

Берегись автомобиля. Цветная версия (фильм, 1966) смотреть онлайн

О фильме

Страховщик угоняет машины богачей, а на вырученные с продаж деньги помогает детям-сиротам. Народная трагикомедия «Берегись автомобиля» — фильм о справедливости и добродетели от классика советского кино Эльдара Рязанова.

Работающий страховым агентом Юрий Деточкин не может смириться с творящимся вокруг беззаконием: посещая богатые дома своих клиентов, он понимает, что их официальный доход никак не может обеспечить такую роскошь. Он решает угонять автомобили особо рьяных взяточников и мошенников, чтобы потом продавать их, а деньги относить в детские дома, нуждающиеся в поддержке. Однако преступления Деточкина привлекают внимание следователя Подберезовикова, который видит в таинственном угонщике не борца за справедливость, а самого обычного преступника.

Смотрите легендарную комедию «Берегись автомобиля» в цвете — вас ждут погони, юмор и актерский дует Иннокентия Смоктуновского и Олега Ефремова.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Криминал, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

