Берегись автомобиля. Цветная версия (фильм, 1966) смотреть онлайн
О фильме
Страховщик угоняет машины богачей, а на вырученные с продаж деньги помогает детям-сиротам. Народная трагикомедия «Берегись автомобиля» — фильм о справедливости и добродетели от классика советского кино Эльдара Рязанова.
Работающий страховым агентом Юрий Деточкин не может смириться с творящимся вокруг беззаконием: посещая богатые дома своих клиентов, он понимает, что их официальный доход никак не может обеспечить такую роскошь. Он решает угонять автомобили особо рьяных взяточников и мошенников, чтобы потом продавать их, а деньги относить в детские дома, нуждающиеся в поддержке. Однако преступления Деточкина привлекают внимание следователя Подберезовикова, который видит в таинственном угонщике не борца за справедливость, а самого обычного преступника.
Смотрите легендарную комедию «Берегись автомобиля» в цвете — вас ждут погони, юмор и актерский дует Иннокентия Смоктуновского и Олега Ефремова.
Рейтинг
- Режиссёр
Эльдар
Рязанов
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- ЛДАктриса
Любовь
Добржанская
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- Актриса
Ольга
Аросева
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- ГЖАктёр
Георгий
Жжёнов
- Актёр
Евгений
Евстигнеев
- Актёр
Донатас
Банионис
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- Актёр
Вячеслав
Невинный
- ГРАктёр
Готлиб
Ронинсон
- Актриса
Галина
Волчек
- ТГАктриса
Татьяна
Гаврилова
- АМАктриса
Антонина
Максимова
- ЭБСценарист
Эмиль
Брагинский
- Сценарист
Эльдар
Рязанов
- БНХудожник
Борис
Немечек
- ЛСХудожник
Лев
Семенов
- АМОператор
Анатолий
Мукасей
- ВНОператор
Владимир
Нахабцев
- АПКомпозитор
Андрей
Петров