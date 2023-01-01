Биография

Галина Волчек – гениальная актриса театра и кино, режиссер и активный театральный деятель. Одна из основателей и руководитель театра «Современник». Родилась талантливая актриса Галина Волчек в 1933 году в Москве в семье режиссера и киносценариста. С детства она очень любила читать, и отец предлагал ей пойти в Литературный институт, но Галя решила, что продолжит дело родителей, и поступила в Школу-студию МХАТ. После окончания учебы вместе с однокурсниками организовывает свою «Студию молодых актеров», которая спустя время станет культовым театром под названием «Современник». Галина активно играет роли на сцене, но в 60-х годах начинает делать постановки и становится режиссером. Уже первый спектакль – «Двое на качелях» – приносит ошеломительный успех. Самой культовой работой Галины все считают спектакль «Три товарища», который произвел настоящий фурор. Галина Волчек – режиссер из СССР, впервые избавивший мир от культурной блокады между США и Союзом. Она поставила несколько пьес в Америке, в том числе на знаменитом Бродвее. В 1995 году она прошла на выборах в Госдуму, где входила в состав Комитета по культуре, но в 1999 года оставила пост. Умерла 26 декабря 2019 года.