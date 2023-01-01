Уникум (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
7.91983, Уникум
Фантастика, Комедии85 мин18+
Сюжет
У рядового советского программиста Кости Шапошникова обнаружилась необычная способность — телепатировать свои сны окружающим. В одну прекрасную ночь все его коллеги увидели один и тот же сон: они стали участниками необычного шоу в кабаре, где их руководитель — женщина внушительных размеро�в — исполняла стриптиз. Феномен становится достоянием гласности, чем не замедлили воспользоваться предприимчивые личности.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Фантастика
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Виталий
Мельников
- Актёр
Василий
Бочкарев
- ЕГАктриса
Евгения
Глушенко
- ОСАктриса
Ольга
Старостина
- ТПАктриса
Татьяна
Плотникова
- ИСАктёр
Иннокентий
Смоктуновский
- Актёр
Станислав
Садальский
- Актриса
Галина
Волчек
- Актриса
Светлана
Крючкова
- Актёр
Михаил
Козаков
- Актёр
Евгений
Леонов
- Сценарист
Виталий
Мельников
- АЖСценарист
Александр
Житинский
- КРОператор
Константин
Рыжов