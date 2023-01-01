Уникум
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Уникум

Уникум (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно

7.91983, Уникум
Фантастика, Комедии85 мин18+

Сюжет

У рядового советского программиста Кости Шапошникова обнаружилась необычная способность — телепатировать свои сны окружающим. В одну прекрасную ночь все его коллеги увидели один и тот же сон: они стали участниками необычного шоу в кабаре, где их руководитель — женщина внушительных размеров — исполняла стриптиз. Феномен становится достоянием гласности, чем не замедлили воспользоваться предприимчивые личности.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии, Фантастика

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb