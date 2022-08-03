Русалочка (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Советская киносказка, посвященная памяти Ханса Кристиана Андерсена и снятая по мотивам его произведения. Фильм «Русалочка» 1976 года смотреть бесплатно можно на сервисе Wink.
Фильм отходит от канонов оригинальной сказки и расширяет ее сюжет. В прологе фильма компания людей — юная девушка, гувернантка, женатая пара, пьяница и сказочник — едут в дилижансе. Девушка засматривается на женатого спутника, и сказочник решает рассказать ей историю в наставление. Все действующие лица переносятся в мир сказочных видений, где девушка становится русалкой, а женатая пара — Принцем и Принцессой. Сюжет в общих чертах следует сказке Андерсена, однако содержит дополнительные сюжетные линии и события.
Чем обернется желание Русалочки ходить по земле, как обычная девушка? Какая концовка уготована героине в этой экранизации? Смотреть фильм «Русалочка» 1976 года бесплатно можно в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Владимир
Бычков
- ВНАктриса
Виктория
Новикова
- Актёр
Валентин
Никулин
- ГААктриса
Галина
Артемова
- ЮСАктёр
Юрий
Сенкевич
- СИАктёр
Стефан
Илиев
- СМАктриса
Светлана
Моисеенко
- МЧАктриса
Маргарита
Чудинова
- Актриса
Галина
Волчек
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- СПАктёр
Стефан
Пейчев
- ВВСценарист
Виктор
Виткович
- ГЯСценарист
Григорий
Ягдфельд
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- РКПродюсер
Роман
Конбрандт
- ЕГАктёр дубляжа
Евгений
Герасимов
- Актёр дубляжа
Александр
Белявский
- ВПХудожник
Валерий
Павлотос
- ЕККомпозитор
Евгений
Крылатов