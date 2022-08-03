Русалочка (фильм, 1976) смотреть онлайн бесплатно

Советская киносказка, посвященная памяти Ханса Кристиана Андерсена и снятая по мотивам его произведения. Фильм «Русалочка» 1976 года смотреть бесплатно можно на сервисе Wink.



Фильм отходит от канонов оригинальной сказки и расширяет ее сюжет. В прологе фильма компания людей — юная девушка, гувернантка, женатая пара, пьяница и сказочник — едут в дилижансе. Девушка засматривается на женатого спутника, и сказочник решает рассказать ей историю в наставление. Все действующие лица переносятся в мир сказочных видений, где девушка становится русалкой, а женатая пара — Принцем и Принцессой. Сюжет в общих чертах следует сказке Андерсена, однако содержит дополнительные сюжетные линии и события.



Чем обернется желание Русалочки ходить по земле, как обычная девушка? Какая концовка уготована героине в этой экранизации? Смотреть фильм «Русалочка» 1976 года бесплатно можно в онлайн-кинотеатре Wink.

