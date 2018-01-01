Актёры и съёмочная группа фильма «Берегись автомобиля. Цветная версия»

WinkФильмыБерегись автомобиля. Цветная версияАктёры и съёмочная группа фильма «Берегись автомобиля. Цветная версия»
Режиссёры
Актёры
АктёрЮрий Иванович Деточкин, страховой агент
Иннокентий Смоктуновский
АктёрМаксим Подберёзовиков, следователь
Олег Ефремов
Актрисамама Деточкина
Любовь Добржанская
АктёрСокол-Кружин, тесть Семицветова
Анатолий Папанов
АктрисаЛюба, невеста Деточкина
Ольга Аросева
АктёрДима Семицветов, продавец комиссионного магазина
Андрей Миронов
Актёравтоинспектор
Георгий Жжёнов
АктёрЕвгений Александрович, режиссёр самодеятельности
Евгений Евстигнеев
Актёрпастор-покупатель
Донатас Банионис
Актрисанародный судья
Любовь Соколова
Актёравтослесарь
Вячеслав Невинный
АктёрЯков Михайлович Квочкин, начальник Деточкина
Готлиб Ронинсон
Актрисапокупательница магнитофона
Галина Волчек
АктрисаИнга, жена Димы Семицветова
Татьяна Гаврилова
Актрисаактриса народного театра