Берегись автомобиля. Цветная версия
Актёры и съёмочная группа фильма «Берегись автомобиля. Цветная версия»

Режиссёры

Эльдар Рязанов

Режиссёр

Актёры

Иннокентий Смоктуновский

АктёрЮрий Иванович Деточкин, страховой агент
Олег Ефремов

АктёрМаксим Подберёзовиков, следователь
Любовь Добржанская

Актрисамама Деточкина
Анатолий Папанов

АктёрСокол-Кружин, тесть Семицветова
Ольга Аросева

АктрисаЛюба, невеста Деточкина
Андрей Миронов

АктёрДима Семицветов, продавец комиссионного магазина
Георгий Жжёнов

Актёравтоинспектор
Евгений Евстигнеев

АктёрЕвгений Александрович, режиссёр самодеятельности
Донатас Банионис

Актёрпастор-покупатель
Любовь Соколова

Актрисанародный судья
Вячеслав Невинный

Актёравтослесарь
Готлиб Ронинсон

АктёрЯков Михайлович Квочкин, начальник Деточкина
Галина Волчек

Актрисапокупательница магнитофона
Татьяна Гаврилова

АктрисаИнга, жена Димы Семицветова
Антонина Максимова

Актрисаактриса народного театра

Сценаристы

Эмиль Брагинский

Сценарист
Эльдар Рязанов

Сценарист

Художники

Борис Немечек

Художник
Лев Семенов

Художник

Операторы

Анатолий Мукасей

Оператор
Владимир Нахабцев

Оператор

Композиторы

Андрей Петров

Композитор