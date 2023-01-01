Биография

Готлиб Ронинсон – актер театра и кино, родился 12 февраля 1916 года. Обладатель звания народного артиста РСФСР. Сыграл более 25 ролей в театре и около 40 ролей в фильмах и телеспектаклях. С 12-летнего возраста Готлиб Ронинсон выступал в хоре и стал солистом мимического коллектива. После окончания войны стал выпускником Щукинского училища. Был приглашен в драматический театр на Земляном валу, сцена которого стала для актера родной. Сыграл более 25 театральных ролей. Известность принес Готлибу Ронинсону фильм «Берегись автомобиля». Одна из главных ролей Готлибу Ронинсону досталась в киноленте «Зигзаг удачи». Актер играл эпизодические роли в самых известных советских кинокартинах: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня», «Большая перемена», «Не может быть!» – фильме, снятом по мотивам произведений Зощенко. Ронинсон создавал на экране запоминающиеся образы. Современники ценили его комедийный талант. В. Высоцкий посвятил ему одно из своих стихотворений. Актер снимался в детском юмористическом киножурнале «Ералаш», занимался озвучиванием мультфильмов. Он работал над такими мультфильмами, как «Чудеса в решете», «Дед Мороз и серый волк». У актера не было своей семьи, он жил со своей матерью.