Афоня (фильм, 1976) смотреть онлайн

Сюжет

Весело и беззаботно жил слесарь-сантехник Афанасий. Не гнушался левыми заработками, любил выпить, поволочиться за девушками. Так проходил день за днем, но однажды… О том, что случилось с Афоней, рассказывает фильм признанного мастера комедии Георгия Данелии.



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