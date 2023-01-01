Афоня (фильм, 1976) смотреть онлайн
1976, Афоня
Драмы, Мелодрамы87 мин0+
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Сюжет
Весело и беззаботно жил слесарь-сантехник Афанасий. Не гнушался левыми заработками, любил выпить, поволочиться за девушками. Так проходил день за днем, но однажды… О том, что случилось с Афоней, рассказывает фильм признанного мастера комедии Георгия Данелии.
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Георгий
Данелия
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- Актриса
Евгения
Симонова
- Актёр
Евгений
Леонов
- Актёр
Борислав
Брондуков
- Актриса
Валентина
Талызина
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- НПАктёр
Николай
Парфёнов
- ГРАктёр
Готлиб
Ронинсон
- Актриса
Нина
Русланова
- РКАктриса
Раиса
Куркина
- АБСценарист
Александр
Бородянский
- АЯПродюсер
Александр
Яблочкин
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- ТРХудожница
Татьяна
Разумовская
- ТЕМонтажёр
Татьяна
Егорычева
- СВОператор
Сергей
Вронский
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг
- Композитор
Андрей
Макаревич (18+, иноагент)
- ЮШКомпозитор
Юрий
Шахназаров