Афоня
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Афоня

Афоня (фильм, 1976) смотреть онлайн

1976, Афоня
Драмы, Мелодрамы87 мин0+

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Сюжет

Весело и беззаботно жил слесарь-сантехник Афанасий. Не гнушался левыми заработками, любил выпить, поволочиться за девушками. Так проходил день за днем, но однажды… О том, что случилось с Афоней, рассказывает фильм признанного мастера комедии Георгия Данелии.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Афоня»