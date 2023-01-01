Биография

Режиссер Георгий Данелия – гениальный художник, автор фильмов, вошедших в «золотой фонд» советского кинематографа: «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Афоня», «Джентльмены удачи». Фильмы Георгия Данелия – это веселое и живое кино, которое несет глубокий смысл, радость и доброту всем, кто в этом нуждается. Георгий Данелия родился в Тбилиси, а детство провел в Москве вместе с родителями. Его мать была режиссером-постановщиком на «Мосфильме», а отец – инженером Метростроя. Решение стать режиссером пришло к Данелия не сразу, хотя к этой профессии его склоняли родные. На момент поступления в мастерскую Калазотова у него уже был диплом Московского архитектурного института и опыт работы архитектором. Его дебютом в кино стал фильм «Сережа», который впоследствии был отмечен престижными наградами различных конкурсов. Во время съемок второго по счету фильма режиссер заметил, что обладает редкой способностью подбирать актеров разных школ и поколений и создавать слаженный актерский коллектив, который органично смотрится в кадре. Это хорошо видно в «Я шагаю по Москве», «Тридцать три» и ряде других картин. Хотя список ролей Георгия Данелии ограничивается эпизодами в нескольких фильмах, он мог видеть актеров в совершенно новом, непривычном аспекте и был счастлив, когда зал взрывался хохотом или взволнованно молчал.