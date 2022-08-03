Джентльмены удачи
Wink
Фильмы
Джентльмены удачи
9.81971, Джентльмены удачи
Комедия, Детектив83 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Джентльмены удачи (фильм, 1971) смотреть онлайн

О фильме

Заведующему детсадом Трошкину фатально не повезло: он оказался как две капли воды похож на бандита по кличке «Доцент», похитившего уникальный шлем Александра Македонского.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Джентльмены удачи»