Кин-дза-дза! (фильм, 1986) смотреть онлайн
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Сюжет
Культовая трагикомедия-антиутопия, фразы из которой стали крылатыми.
Действие происходит в Москве в восьмидесятые годы. Простой советский человек Владимир Машков привычным маршрутом направляется в магазин за хлебом. Возле булочной ему встречается студент со скрипкой. Вместе они обращают внимание на весьма странную персону. Босоногий человек представляется инопланетянином и делает новым знакомым странное предложение. Дядя Вова никогда не верил в жизнь за пределами Земли, не поверил и в этот раз. Однако рассказ инопланетянина оказался реальностью, и теперь земляне вынуждены скитаться по чужим мирам в поисках возможности вернуться домой. Они переоценивают привычные понятия о добре и зле, о жизни, долге и морали. Жизнь всегда имеет две стороны, даже если это жизнь на другой планете.
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Фантастика, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Георгий
Данелия
- Актёр
Станислав
Любшин
- Актёр
Евгений
Леонов
- Актёр
Юрий
Яковлев
- Актёр
Леван
Габриадзе
- Актриса
Ольга
Машная
- Актриса
Ирина
Шмелева
- ЛПАктёр
Лев
Перфилов
- Актёр
Георгий
Данелия
- АДАктриса
Александра
Дорохина
- ГДАктриса
Галина
Данелия-Юркова
- Сценарист
Георгий
Данелия
- РГСценарист
Реваз
Габриадзе
- НГПродюсер
Николай
Гаро
- АКАктёр дубляжа
Артем
Карапетян
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- ПЛОператор
Павел
Лебешев
- ГККомпозитор
Гия
Канчели