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Кин-дза-дза!

Кин-дза-дза! (фильм, 1986) смотреть онлайн

1986, Кин-дза-дза!
Фантастика, Драмы127 мин0+

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Сюжет

Культовая трагикомедия-антиутопия, фразы из которой стали крылатыми.

Действие происходит в Москве в восьмидесятые годы. Простой советский человек Владимир Машков привычным маршрутом направляется в магазин за хлебом. Возле булочной ему встречается студент со скрипкой. Вместе они обращают внимание на весьма странную персону. Босоногий человек представляется инопланетянином и делает новым знакомым странное предложение. Дядя Вова никогда не верил в жизнь за пределами Земли, не поверил и в этот раз. Однако рассказ инопланетянина оказался реальностью, и теперь земляне вынуждены скитаться по чужим мирам в поисках возможности вернуться домой. Они переоценивают привычные понятия о добре и зле, о жизни, долге и морали. Жизнь всегда имеет две стороны, даже если это жизнь на другой планете.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии, Фантастика, Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кин-дза-дза!»