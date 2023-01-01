Кин-дза-дза! (фильм, 1986) смотреть онлайн

Сюжет

Культовая трагикомедия-антиутопия, фразы из которой стали крылатыми.



Действие происходит в Москве в восьмидесятые годы. Простой советский человек Владимир Машков привычным маршрутом направляется в магазин за хлебом. Возле булочной ему встречается студент со скрипкой. Вместе они обращают внимание на весьма странную персону. Босоногий человек представляется инопланетянином и делает новым знакомым странное предложение. Дядя Вова никогда не верил в жизнь за пределами Земли, не поверил и в этот раз. Однако рассказ инопланетянина оказался реальностью, и теперь земляне вынуждены скитаться по чужим мирам в поисках возможности вернуться домой. Они переоценивают привычные понятия о добре и зле, о жизни, долге и морали. Жизнь всегда имеет две стороны, даже если это жизнь на другой планете.



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