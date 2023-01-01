Биография

Ирина Шмелева – актриса театра и кино, известная по ярким ролям в комедийных картинах. Зрители знают артистку по кинолентам «Ловушка для одинокого мужчины», «Кин-дза-дза!» и другим популярным лентам. Будущая артистка родилась в Свердловской области, в небольшом провинциальном городе Кушва. С детских лет ее привлекали творческие профессии. Девочка увлекалась танцами, пением, принимала активное участие в самодеятельности. Окончив школу, устроилась в кушвинский Дворец культуры, работала массовиком. Затем девушка решила уехать в столицу и продолжить обучение в театральном вузе. В 1984 г. она стала выпускницей Высшего театрального училища им. Щукина. Первые роли Ирина Шмелева сыграла в Московском драматическом театре им. Гоголя, где она проработала в течение следующих 12 лет. В кино актриса начала сниматься с 1980 г. Ее дебютная роль в картине «Алешка» была эпизодической. Затем девушка снялась в ленте «Слезы капали». Главных персонажей артистка сыграла в картинах «Найти и обезвредить», «Время и семья Конвей». Другие наиболее значимые фильмы Ирины Шмелевой – «Битва за Москву», «Акселератка», «Бабник», «Сказка на ночь», «Семь криков в океане», «Любовница из Москвы», «Лорд. Пес-полицейский», «Деньги».