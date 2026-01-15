Аэлита, не приставай к мужчинам
Wink
Фильмы
Аэлита, не приставай к мужчинам

Аэлита, не приставай к мужчинам (фильм, 1988) смотреть онлайн

1988, Аэлита, не приставай к мужчинам
Мелодрама, Комедия83 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

У нее не только имя необычное - вся она слегка «не от мира сего». И лет-то ей уже немало, но остается героиня фильма по-детски наивной и простодушной, привязчивой и доверчивой. Обмануть ее ничего не стоит. Но она упорно продолжает верить, что и ей наконец улыбнется счастье…

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аэлита, не приставай к мужчинам»