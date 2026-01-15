Аэлита, не приставай к мужчинам (фильм, 1988) смотреть онлайн

У нее не только имя необычное - вся она слегка «не от мира сего». И лет-то ей уже немало, но остается героиня фильма по-детски наивной и простодушной, привязчивой и доверчивой. Обмануть ее ничего не стоит. Но она упорно продолжает верить, что и ей наконец улыбнется счастье…

