Аэлита, не приставай к мужчинам (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, Аэлита, не приставай к мужчинам
Мелодрама, Комедия83 мин12+
О фильме
У нее не только имя необычное - вся она слегка «не от мира сего». И лет-то ей уже немало, но остается героиня фильма по-детски наивной и простодушной, привязчивой и доверчивой. Обмануть ее ничего не стоит. Но она упорно продолжает верить, что и ей наконец улыбнется счастье…
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ГНРежиссёр
Георгий
Натансон
- Актриса
Наталья
Гундарева
- Актёр
Валентин
Гафт
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- Актёр
Валентин
Смирнитский
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актриса
Ирина
Шмелева
- Актёр
Георгий
Мартиросян
- ЭНАктриса
Элла
Некрасова
- Актриса
Алевтина
Румянцева
- ТСАктриса
Тамара
Совчи
- ЕКАктриса
Елена
Камбурова
- КРАктриса
Клара
Румянова
- ГНСценарист
Георгий
Натансон
- ЭРСценарист
Эдвард
Радзинский
- АЗМонтажёр
Антонина
Зимина
- СВОператор
Сергей
Вронский
- МТКомпозитор
Микаэл
Таривердиев