Биография

Георгий Мартиросян – актер кино и театра. Он известен по многочисленным ролям в советских и российских картинах. Будущий актер родился в Ростове-на-Дону в 1948 г. В детстве рос активным мальчиком, а в школьные годы начал посещать драматический кружок. Первые роли Георгий Мартиросян исполнил, участвуя в школьной самодеятельности. Театр настолько увлек юношу, что в 16 лет, окончив 9 классов, он поступил в Ростовский театральный институт. Его приняли, несмотря на отсутствие аттестата о полном среднем образовании. В 1968 г актер получил диплом вуза и был призван в армию. После возвращения домой работал на сцене Ростовского академического театра драмы им. Горького, а затем в Ростовском ТЮЗе. В 1973 г. актер переехал в столицу и получил первую роль в кино. Дебютным фильмом Георгия Мартиросяна стала комедия «Звезда экрана». В 1975 г. он принял участие в приключенческой ленте «Золотая речка». Широкую известность артисту принесла культовая советская картина «Пираты XX века». Созданный в жанре боевика советский фильм вызвал у зрителей восторг и сделал актеров звездами отечественного кинематографа. За свою карьеру Мартиросян снялся более чем в 130 кинолентах.