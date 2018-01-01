Wink
Аэлита, не приставай к мужчинам
Актёры и съёмочная группа фильма «Аэлита, не приставай к мужчинам»

Режиссёры

Георгий Натансон

Актёры

Наталья Гундарева

АктрисаАэлита
Валентин Гафт

Александр Кузнецов

Валентин Смирнитский

Борис Щербаков

Ирина Шмелева

Георгий Мартиросян

Элла Некрасова

Алевтина Румянцева

Тамара Совчи

Елена Камбурова

АктрисаАэлита
Клара Румянова

Сценаристы

Георгий Натансон

Эдвард Радзинский

Монтажёры

Антонина Зимина

Операторы

Сергей Вронский

Композиторы

Микаэл Таривердиев

