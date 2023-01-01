Биография

Актриса Александра Дорохина знакома большинству советских и российских зрителей. Она начала свою актерскую карьеру в 60-е годы прошлого века и с тех пор всегда была верна профессии. Талант, умение легко перевоплощаться в различные роли позволили ей получить любовь и уважение среди почитателей таланта. Александра Дорохина родилась 17 апреля 1941 года в Читинской области. С детства участвовала в школьной самодеятельности, поэтому после окончания школы решила непременно развивать актерский талант. В результате было решено поехать в Москву и поступить Школу-студию МХАТ на курс Василия Маркова. После окончания обучения Александра поступает на работу в театр «Ленком». Роли Александры Дорохиной известны многим почитателям игры на сцене. Она участвовала в знаменитых спектаклях по пьесам Мольера, играла роль Жабы в постановке «Золотой ключик». Фильмы Александры Дорохиной пользуются популярностью на протяжении многих десятилетий. Роли в советском и российском кинематографе – известных кинолентах «Ваш сын и брат», «Бабье царство», «Обручальное кольцо» и прочих. Александры Дорохиной не стало в 2019 году, но ее работы на экране до сих пор пользуются популярностью среди зрителей.