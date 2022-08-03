Ваш сын и брат
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Ваш сын и брат (фильм, 1966) смотреть онлайн

9.21966, Ваш сын и брат
Драма86 мин18+

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О фильме

Эмоциональная драма Василия Шукшина об одной большой деревенской семье. Советский фильм с Всеволодом Санаевым и Анастасией Филипповой.

Действие картины разворачивается в небольшом сибирском селе Сростки, где проживает старик Ермолай Воеводин и его дети — четыре сына и немая дочь. Старший сын Игнат отправляется в Москву и находит там работу в цирке. Максим приезжает к брату и становится чернорабочим на стройке. Жизнь в большом городе оказывается непростой и одинокой для обоих, но гордость не позволяет вернуться домой. Средний сын Степан попадает в тюрьму, но сбегает оттуда за несколько месяцев до освобождения, и единственным источником радости для Ермолая остаются его младший и самый любимый сын Василий и дочь Вера. Однако в глубине души старик мечтает о том, чтобы вся семья снова собралась дома.

Сбудется ли единственное желание Ермолая, узнаете в советской драме «Ваш сын и брат». Фильм 1966 смотреть онлайн бесплатно можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ваш сын и брат»