Ваш сын и брат (фильм, 1966) смотреть онлайн

Эмоциональная драма Василия Шукшина об одной большой деревенской семье. Советский фильм с Всеволодом Санаевым и Анастасией Филипповой.



Действие картины разворачивается в небольшом сибирском селе Сростки, где проживает старик Ермолай Воеводин и его дети — четыре сына и немая дочь. Старший сын Игнат отправляется в Москву и находит там работу в цирке. Максим приезжает к брату и становится чернорабочим на стройке. Жизнь в большом городе оказывается непростой и одинокой для обоих, но гордость не позволяет вернуться домой. Средний сын Степан попадает в тюрьму, но сбегает оттуда за несколько месяцев до освобождения, и единственным источником радости для Ермолая остаются его младший и самый любимый сын Василий и дочь Вера. Однако в глубине души старик мечтает о том, чтобы вся семья снова собралась дома.



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