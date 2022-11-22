Ку! Кин-дза-дза (фильм, 2012) смотреть онлайн

8.52012, Ку! Кин-дза-дза
Мультфильм, Фантастика92 мин6+
Начинающий диджей Толик и всемирно известный виолончелист Владимир Чижов встречают на шумной московской улице босого человека. Нажав на кнопку странной машинки, герои перемещаются на пустынную планету Плюк. Анимационный ремейк любимого всеми фильма «Кин-дза-дза!» не менее увлекательно и смешно, чем оригинал, рассказывает о приключениях Толика и дяди Вовы. В этом мире песка жители делятся на две категории – пацаков и чатлан, простая спичка обладает невероятной ценностью, а людей встречают и провожают по цвету штанов.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Фантастика, Мультфильм
Время92 мин / 01:32
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Георгий
Данелия
- ТИРежиссёр
Татьяна
Ильина
- НГАктёр
Николай
Губенко
- ИЦАктёр
Иван
Цехмистренко
- Актёр
Андрей
Леонов
- Актёр
Алексей
Колган
- Актёр
Александр
Адабашьян
- Актёр
Георгий
Данелия
- ИКАктёр
Игорь
Кваша
- ВКАктёр
Вахтанг
Кикабидзе
- ГДАктриса
Галина
Данелия-Юркова
- Актриса
Полина
Кутепова
- Сценарист
Георгий
Данелия
- Сценарист
Александр
Адабашьян
- АУСценарист
Андрей
Усачев
- ТИСценарист
Татьяна
Ильина
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Леонид
Ярмольник
- ЮКПродюсер
Юрий
Кушнерев
- ГККомпозитор
Гия
Канчели