Ку! Кин-дза-дза (фильм, 2012) смотреть онлайн

Начинающий диджей Толик и всемирно известный виолончелист Владимир Чижов встречают на шумной московской улице босого человека. Нажав на кнопку странной машинки, герои перемещаются на пустынную планету Плюк. Анимационный ремейк любимого всеми фильма «Кин-дза-дза!» не менее увлекательно и смешно, чем оригинал, рассказывает о приключениях Толика и дяди Вовы. В этом мире песка жители делятся на две категории – пацаков и чатлан, простая спичка обладает невероятной ценностью, а людей встречают и провожают по цвету штанов.

