Биография

Андрей Леонов — российский актер театра, кино и телевидения. Родился в Москве 15 июня 1959 года. Рос в творческой среде, его отец — звезда советских экранов Евгений Леонов. На съемочную площадку пришел еще в детстве, также занимался в кружках и играл в школьных спектаклях. Первую роль получил в 13 лет, засветившись в картине «Гонщики». В 1980 году получил диплом театрального вуза и присоединился к труппе «Ленкома». Играл в постановках «Дядя Ваня», «Гамлет», «Вор», «Поминальная молитва». Сегодня в фильмографии Андрея Леонова — более 55 работ. Его можно встретить в таких проектах, как «Мой парень — ангел», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Не мое собачье дело», а также в сериалах «Есенин», «Зорге», «Ивановы-Ивановы», «Людмила Гурченко». Озвучивал Берендея в анимационном фильме «Как поймать перо Жар-Птицы», кроме того, исполнил роль Сергея Васнецова в многосерийной комедии «Папины дочки».