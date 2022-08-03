Обыкновенное чудо (фильм, 1978) смотреть онлайн
9.51978, Обыкновенное чудо
Мюзикл, Мелодрама136 мин0+
О фильме
Пришло время — волшебник женился, остепенился, занялся хозяйством. Но однажды, встретив в лесу медведя, все-таки не вытерпел: взял и превратил его в прекрасного юношу, поставив условие, что тот снова станет медведем, если его поцелует принцесса…
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Марк
Захаров
- Актёр
Олег
Янковский
- Актриса
Ирина
Купченко
- Актёр
Евгений
Леонов
- Актриса
Евгения
Симонова
- Актёр
Александр
Абдулов
- Актриса
Екатерина
Васильева
- АМАктёр
Андрей
Миронов
- Актёр
Леонид
Серебренников
- Актёр
Юрий
Соломин
- Актёр
Андрей
Леонов
- Сценарист
Марк
Захаров
- ЕШСценарист
Евгений
Шварц
- АСАктёр дубляжа
Александр
Соловьев
- Актёр дубляжа
Михаил
Боярский
- ВБМонтажёр
Валерия
Белова
- СГМонтажёр
Светлана
Гуральская
- ННОператор
Николай
Немоляев
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков