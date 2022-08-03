Обыкновенное чудо (фильм, 1978) смотреть онлайн

Обыкновенное чудо
Мюзикл, Мелодрама136 мин0+
О фильме

Пришло время — волшебник женился, остепенился, занялся хозяйством. Но однажды, встретив в лесу медведя, все-таки не вытерпел: взял и превратил его в прекрасного юношу, поставив условие, что тот снова станет медведем, если его поцелует принцесса…

СССР
Комедия, Мюзикл, Мелодрама, Фэнтези
SD
136 мин / 02:16

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обыкновенное чудо»