Биография

Леонид Серебренников — российский актер и певец. Обладатель звания Заслуженного артиста РФ. Родился в Москве 2 октября 1947 года. Будущий артист мечтал связать свою жизнь с искусством еще в школьные годы, поэтому, получив начальное образование, поступил в театральное училище. В 60-е годы Серебренников участвовал в оркестре, а вскоре начал солировать в нем. Его голос неоднократно звучит в кинокартинах советских времен. Леонид Серебренников сыграл в 5 фильмах, среди которых «Коней на переправе не меняют», «Пилоты» и «Жди меня».