Мария, Мирабела (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

Герои этого цветного рисованного, полнометражного мультфильма — лягушонок Кваки, Светлячок и Бабочка дружно жили в лесу. Но случилась беда — Светлячок разучился светить, Бабочка разучилась летать, а лягушонок вмерз в льдину, не успев спрятаться от мороза. Ужас, да? Но, слава Богу, сестры-близнецы Мария и Мирабела с помощью доброй лесной Феи помогли им вернуться в лес, и все стало как прежде.

