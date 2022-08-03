Мария, Мирабела (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
Герои этого цветного рисованного, полнометражного мультфильма — лягушонок Кваки, Светлячок и Бабочка дружно жили в лесу. Но случилась беда — Светлячок разучился светить, Бабочка разучилась летать, а лягушонок вмерз в льдину, не успев спрятаться от мороза. Ужас, да? Но, слава Богу, сестры-близнецы Мария и Мирабела с помощью доброй лесной Феи помогли им вернуться в лес, и все стало как прежде.
СтранаСССР, Румыния
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время64 мин / 01:04
7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ИПРежиссёр
Ион
Попеску-Гопо
- НБРежиссёр
Наталья
Бодюл
- ДМАктриса
Джилда
Манолеску
- ММАктриса
Медея
Маринеску
- ИЧАктриса
Ингрид
Челия
- ИПАктёр
Ион
Попеску-Гопо
- Актёр
Леонид
Серебренников
- АКАктриса
Анда
Кэлугэряну
- АХАктриса
Александрина
Халик
- МКАктёр
Михай
Константинеску
- ДРАктёр
Дем
Рэдулеску
- ИПСценарист
Ион
Попеску-Гопо
- ИКСценарист
Ион
Крянгэ
- РБПродюсер
Р.
Быкова
- НЕПродюсер
Николай
Евлюхин
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- Актриса дубляжа
Алина
Покровская
- РСАктёр дубляжа
Рогволд
Суховерко
- МВАктриса дубляжа
Мария
Виноградова
- ГАХудожник
Гелий
Аркадьев
- ПКХудожник
Пётр
Коробаев
- ЕБМонтажёр
Елена
Белявская
- СКМонтажёр
Сильвия
Кусурсуз
- АПОператор
Алеку
Попеску
- БКОператор
Борис
Котов
- ЕДКомпозитор
Евгений
Дога