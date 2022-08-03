Мария, Мирабела
Wink
Детям
Мария, Мирабела

Мария, Мирабела (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

9.01982, Мария, Мирабела
Мультфильм, Советские мультфильмы64 мин6+

О фильме

Герои этого цветного рисованного, полнометражного мультфильма — лягушонок Кваки, Светлячок и Бабочка дружно жили в лесу. Но случилась беда — Светлячок разучился светить, Бабочка разучилась летать, а лягушонок вмерз в льдину, не успев спрятаться от мороза. Ужас, да? Но, слава Богу, сестры-близнецы Мария и Мирабела с помощью доброй лесной Феи помогли им вернуться в лес, и все стало как прежде.

Страна
СССР, Румыния
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мария, Мирабела»