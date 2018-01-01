Биография

Алина Покровская – советская актриса – родилась в Украинской ССР в 1940 году. Родители Алины перестали жить вместе сразу же после рождения дочери. Вскоре началась война, и мама Алины – известная певица – с бригадой артистов уехала на передовую. Девочку воспитывала тетя. Алина с детства хотела выступать на сцене. По воле случая И. Дунаевский пригласил девочку в свой спектакль в качестве танцовщицы. Так началась ее артистическая карьера. После окончания школы Покровская поступила в училище им. Щепкина на курс Л. Волкова. Актриса всю свою жизнь прослужила в одном театре – Советской армии, сыграв на его сцене множество блестящих ролей. Алина Покровская выходила замуж 3 раза, и только последний ее избранник – актер Герман Юшко – сделал ее по-настоящему счастливой. Вместе они прожили 40 лет. В кинематограф актриса пришла в 1964 году. Первые роли Покровская сыграла в фильмах «Государственный преступник» и «Урок литературы». Но звездный час актрисы настал, когда режиссер В. Роговой пригласил ее на одну из главных ролей в знаменитый фильм «Офицеры». Картина стала одним из лучших фильмов советской эпохи. Ее с удовольствием смотрят и современные зрители. Позднее на экраны вышли фильмы с участием Покровской «Нежданный гость», «Кодекс бесчестия» и «Слабости сильной женщины».