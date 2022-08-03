Перевал (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
8.31988, Перевал
Мультфильм, Советские мультфильмы29 мин12+
О фильме
Космический корабль терпит крушение на неизвестной планете. Его пассажиры живут в отрыве от Земли и пытаются вернуться к кораблю, чтобы подать сигнал SOS.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время29 мин / 00:29
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ВТРежиссёр
Владимир
Тарасов
- Актёр
Александр
Кайдановский
- Актёр
Василий
Ливанов
- Актёр
Александр
Пашутин
- ГСАктёр
Григорий
Семенихин
- НГАктриса
Нина
Горенбейн
- Актриса
Алина
Покровская
- АНАктёр
Александр
Николаев
- КБСценарист
Кир
Булычёв
- ЛБПродюсер
Любовь
Бутырина
- МММонтажёр
Маргарита
Михеева
- КРОператор
Кабул
Расулов
- АГКомпозитор
Александр
Градский