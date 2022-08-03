Перевал
Перевал (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

8.31988, Перевал
Мультфильм, Советские мультфильмы29 мин12+

О фильме

Космический корабль терпит крушение на неизвестной планете. Его пассажиры живут в отрыве от Земли и пытаются вернуться к кораблю, чтобы подать сигнал SOS.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.1 IMDb