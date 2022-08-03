Великан – эгоист (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
О великане, которому не нравилось, когда с ним пытались играть люди. Он так хотел отгородиться от окружающего мира, что построил высокие каменные стены вокруг своего замка.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- НГРежиссёр
Наталия
Голованова
- ЮВАктёр
Юрий
Волынцев
- ИКАктриса
Ирина
Карташёва
- Актриса
Алина
Покровская
- ВГСценарист
Владимир
Голованов
- ОУСценарист
Оскар
Уайльд
- НЕПродюсер
Николай
Евлюхин
- ГШХудожница
Галина
Шакицкая
- ЕБХудожница
Елена
Боголюбова
- СКОператор
Светлана
Кощеева
- ИСКомпозитор
Иоганн
Себастьян Бах
- ББКомпозитор
Бенджамин
Бриттен