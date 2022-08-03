Великан – эгоист
Wink
Детям
Великан – эгоист

Великан – эгоист (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

8.71982, Великан – эгоист
Мультфильм, Советские мультфильмы9 мин12+

О фильме

О великане, которому не нравилось, когда с ним пытались играть люди. Он так хотел отгородиться от окружающего мира, что построил высокие каменные стены вокруг своего замка.

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
SD
Время
9 мин / 00:09

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.2 IMDb