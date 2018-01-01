Wink
Детям
Великан – эгоист
Актёры и съёмочная группа фильма «Великан – эгоист»

Актёры и съёмочная группа фильма «Великан – эгоист»

Режиссёры

Наталия Голованова

Наталия Голованова

Режиссёр

Актёры

Юрий Волынцев

Юрий Волынцев

АктёрВеликан
Ирина Карташёва

Ирина Карташёва

Актрисаозвучка
Алина Покровская

Алина Покровская

Актрисаозвучка

Сценаристы

Владимир Голованов

Владимир Голованов

Сценарист
Оскар Уайльд

Оскар Уайльд

Oscar Wilde
Сценарист

Продюсеры

Николай Евлюхин

Николай Евлюхин

Продюсер

Художники

Галина Шакицкая

Галина Шакицкая

Художница
Елена Боголюбова

Елена Боголюбова

Художница

Операторы

Светлана Кощеева

Светлана Кощеева

Оператор

Композиторы

Иоганн Себастьян Бах

Иоганн Себастьян Бах

Композитор
Бенджамин Бриттен

Бенджамин Бриттен

Benjamin Britten
Композитор