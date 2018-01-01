Биография

Наталья Гурзо — российская и советская актриса кино и театра. Известна своими работами в озвучивании и дубляже. Родилась в Москве 2 ноября 1947 года. Выросла будущая артистка в творческой семье, ее родители и брат также были связаны с искусством. С ранних лет мечтала играть на театральной сцене. Окончив школу, подала документы в Щепкинское училище, которое окончила в 1969 году. После выпуска получила работу в Театре-студии киноактера, на подмостках которого и были сыграны первые серьезные театральные роли Натальи Гурзо. Дебютировала в кино еще во время учебы в картине «Кто придумал колесо?», вышедшей на экран в 1966 году. В следующее десятилетие после кинодебюта играла преимущественно небольшие или эпизодические роли. Советский зритель лучше всего знает Наталью Гурзо по фильму «Гараж», где она исполнила второстепенную, но запоминающуюся роль. Также мельком появилась в известных картинах «Хождение по мукам», «Иван Васильевич меняет профессию», «Человек-невидимка». После этого стала профессионально заниматься озвучиванием мультфильмов и дубляжом иностранных фильмов. Голос Гурзо можно услышать в таких знаменитых картинах, как «Титаник», «Рокки», «Мемуары гейши», и множестве других.