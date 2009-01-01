Фильм Химера (2009)

Генетики втайне проводят эксперимент, который выходит из-под контроля. Дуэт лауреатов премии «Оскар» Эдриана Броуди и Сары Полли в шокирующей ленте от режиссера камерного триллера «Куб» и сериала «Периферийные устройства».



Супруги-ученые Эльза и Клайв проводят эксперименты по синтезу ДНК птиц и животных. После нескольких успешных операций компания-спонсор внезапно замораживает проект, но амбициозные генетики не готовы останавливаться на достигнутом и продолжают эксперимент самостоятельно. Так они создают гибрид животного и человека: существо, которое вскоре становится неуправляемым. Эльза и Клайв решают забрать результат эксперимента из лаборатории домой и воспитывать его как собственного ребенка. Ученые не подозревают, что скоро их жизнь превратится в кошмар…



