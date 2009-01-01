Фильм Химера (2009)
О фильме
Генетики втайне проводят эксперимент, который выходит из-под контроля. Дуэт лауреатов премии «Оскар» Эдриана Броуди и Сары Полли в шокирующей ленте от режиссера камерного триллера «Куб» и сериала «Периферийные устройства».
Супруги-ученые Эльза и Клайв проводят эксперименты по синтезу ДНК птиц и животных. После нескольких успешных операций компания-спонсор внезапно замораживает проект, но амбициозные генетики не готовы останавливаться на достигнутом и продолжают эксперимент самостоятельно. Так они создают гибрид животного и человека: существо, которое вскоре становится неуправляемым. Эльза и Клайв решают забрать результат эксперимента из лаборатории домой и воспитывать его как собственного ребенка. Ученые не подозревают, что скоро их жизнь превратится в кошмар…
Рейтинг
- Режиссёр
Винченцо
Натали
- Актёр
Эдриан
Броуди
- СПАктриса
Сара
Полли
- ДШАктриса
Дельфин
Шанеак
- БМАктёр
Брэндон
Макгибон
- СМАктриса
Симона
Майканеску
- ДХАктёр
Дэвид
Хьюлетт
- ЭЧАктриса
Эбигейл
Чу
- ДХАктёр
Даг
Хиктон
- ДТСценарист
Даг
Тейлор
- Сценарист
Винченцо
Натали
- СХПродюсер
Стивен
Хобан
- Продюсер
Гильермо
дель Торо
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- ЕВАктриса дубляжа
Елена
Войновская
- ТНОператор
Тэцуо
Нагата