Лесные качели
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Детям
Лесные качели

Лесные качели (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

8.81975, Лесные качели
Кино для детей, Для самых маленьких60 мин12+

О фильме

Пятнадцатилетние Настя и Зуев свое последнее лето детства проводят в пионерском лагере. Это лето подарило героям первую любовь и нежную дружбу. Известно, что детям больше всего мешают взрослые. Взрослые и помешали, а их поддержало и большинство ребят. Настя не поняла, почему ей нельзя дружить с мальчиком, Зуев устыдился. Не готовый отстаивать свои чувства по-взрослому и не подумав о Насте, пацан выбрал самый простой способ решения конфликта — убежал из лагеря.

Страна
СССР
Жанр
Кино для детей, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb