Лесные качели (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно

Пятнадцатилетние Настя и Зуев свое последнее лето детства проводят в пионерском лагере. Это лето подарило героям первую любовь и нежную дружбу. Известно, что детям больше всего мешают взрослые. Взрослые и помешали, а их поддержало и большинство ребят. Настя не поняла, почему ей нельзя дружить с мальчиком, Зуев устыдился. Не готовый отстаивать свои чувства по-взрослому и не подумав о Насте, пацан выбрал самый простой способ решения конфликта — убежал из лагеря.

