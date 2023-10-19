Лесные качели (фильм, 1975) смотреть онлайн бесплатно
8.81975, Лесные качели
Кино для детей, Для самых маленьких60 мин12+
О фильме
Пятнадцатилетние Настя и Зуев свое последнее лето детства проводят в пионерском лагере. Это лето подарило героям первую любовь и нежную дружбу. Известно, что детям больше всего мешают взрослые. Взрослые и помешали, а их поддержало и большинство ребят. Настя не поняла, почему ей нельзя дружить с мальчиком, Зуев устыдился. Не готовый отстаивать свои чувства по-взрослому и не подумав о Насте, пацан выбрал самый простой способ решения конфликта — убежал из лагеря.
СтранаСССР
ЖанрКино для детей, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb
- МПРежиссёр
Михаил
Пташук
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- НМАктриса
Нинель
Мышкова
- ММАктриса
Марина
Матвеенко
- БЛАктёр
Борис
Лазарев
- Актриса
Анна
Каменкова
- СФАктёр
Станислав
Франио
- КМАктёр
Костя
Максимчик
- ЛМАктёр
Леня
Морозов
- ВСАктёр
Володя
Смирнов
- ИПСценарист
Инга
Петкевич
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- ЮМОператор
Юрий
Марухин
- СПКомпозитор
Станислав
Пожлаков