Кувырок через голову (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно
8.51987, Кувырок через голову
Комедии, Семейные70 мин6+
Сюжет
Маленькая Ася Жукова живeт в большой и дружной семье, где всегда весело. В доме много животных: собака, крыса, кошка, попугай и даже змея. С каждым из питомцев связана какая-то забавная история. Например, однажды отец семейства увидел объявление на столбе и решил забрать белую крысу у хозяина, переезжающего с места на место. А попугай Гарик вообще был отдан Жуковым на перевоспитание. Случаются, впрочем, и менее веселые истории. Такие, как внезапное исчезновение кошки Марии-Антуанетты.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- АМАктриса
Аня
Мигдал
- Актёр
Андрей
Мягков
- ВБАктёр
Василий
Бургман
- АВАктриса
Анастасия
Вознесенская
- Актриса
Елена
Санаева
- Актриса
Екатерина
Васильева
- ЕШАктриса
Елена
Шляховая
- ЮБАктёр
Юрий
Богатырев
- Актёр
Зиновий
Гердт
- ЛААктриса
Людмила
Аринина
- АХСценарист
Александр
Хмелик
- ВКПродюсер
Виктор
Куклин
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- РЦМонтажёр
Римма
Цегельницкая
- ИЗОператор
Инна
Зарафьян