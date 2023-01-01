Кувырок через голову (фильм, 1987) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Маленькая Ася Жукова живeт в большой и дружной семье, где всегда весело. В доме много животных: собака, крыса, кошка, попугай и даже змея. С каждым из питомцев связана какая-то забавная история. Например, однажды отец семейства увидел объявление на столбе и решил забрать белую крысу у хозяина, переезжающего с места на место. А попугай Гарик вообще был отдан Жуковым на перевоспитание. Случаются, впрочем, и менее веселые истории. Такие, как внезапное исчезновение кошки Марии-Антуанетты.



Кувырок через голову смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.