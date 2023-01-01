Биография

Людмила Аринина – актриса театра и кино, лауреат театральных премий, заслуженная артистка России. Родилась в 1926 году. Актерское образование получила в Москве, закончив ГИТИС в 1948 году. Служила в провинциальных театрах, до 1969 работала в Ленинграде. Более 50 лет живет и трудится в Москве. Играла в театре им. Островского и «Мастерской Петра Фоменко». Исполнила около ста ролей в кино. Первый фильм с Арининой вышел на экраны в 1967 году. В настоящее время исполняет небольшие роли в сериалах. Слава Арининой как характерной актрисы, способной к быстрому и глубокому перевоплощению, началась с главной роли в фильме-спектакле 1965 года «День свадьбы». Несколько интересных ролей было сыграно в кино первой половины 70-х. Звездная роль Арининой – медсестра Юлия в фильме «На всю оставшуюся жизнь». Строгая до суровости и в то же время нежная, любящая, Юлия Дмитриевна стала визитной карточкой актрисы. Художница Тася из «Почти смешной истории» открыла новые грани таланта артистки. Впервые зритель увидел ее надменно-властной и эгоистично-заботливой. Крупных, ярких, рельефных образов в творческой биографии актрисы много, и их перечень продолжает пополняться.