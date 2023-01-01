Людмила Аринина
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 8 ноября 1926 г. (98 лет)
Биография
Людмила Аринина – актриса театра и кино, лауреат театральных премий, заслуженная артистка России. Родилась в 1926 году. Актерское образование получила в Москве, закончив ГИТИС в 1948 году. Служила в провинциальных театрах, до 1969 работала в Ленинграде. Более 50 лет живет и трудится в Москве. Играла в театре им. Островского и «Мастерской Петра Фоменко». Исполнила около ста ролей в кино. Первый фильм с Арининой вышел на экраны в 1967 году. В настоящее время исполняет небольшие роли в сериалах. Слава Арининой как характерной актрисы, способной к быстрому и глубокому перевоплощению, началась с главной роли в фильме-спектакле 1965 года «День свадьбы». Несколько интересных ролей было сыграно в кино первой половины 70-х. Звездная роль Арининой – медсестра Юлия в фильме «На всю оставшуюся жизнь». Строгая до суровости и в то же время нежная, любящая, Юлия Дмитриевна стала визитной карточкой актрисы. Художница Тася из «Почти смешной истории» открыла новые грани таланта артистки. Впервые зритель увидел ее надменно-властной и эгоистично-заботливой. Крупных, ярких, рельефных образов в творческой биографии актрисы много, и их перечень продолжает пополняться.
Фильмография
Актриса
- 9.0
Дом спящих красавиц2013Бесплатно
- 5.6
На помощь, братцы!1988, 65 минБесплатно
- 7.7
Публикация1988, 83 минБесплатно
- 8.5
Кувырок через голову1987, 70 минБесплатно
- 8.7
Праздник Нептуна1986, 43 минБесплатно
- 8.7
Не забудьте выключить телевизор1986, 74 минБесплатно
- 8.4
Красная стрела1986, 87 минБесплатно
- 8.1
Преферанс по пятницам1984, 106 минБесплатно
- 9.6
Отцы и деды1982, 79 минБесплатно
- 8.6
Кузнечик1978, 83 минБесплатно
- 9.1
Строговы1975
- 9.4
Учитель пения1972, 80 минБесплатно
- 7.8
Драма из старинной жизни1971, 80 минБесплатно
- 9.1
Мама вышла замуж1969, 80 минБесплатно
- 9.0
Степень риска1968, 89 минБесплатно