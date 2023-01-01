Отцы и деды (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно
9.61982, Отцы и деды
Мелодрамы, Комедии79 мин12+
Сюжет
В доме Луковых живут три поколения мужчин: дед Алексей Павлович, отец Павел и сын Алeша. Дед пережил войну и скоро выйдет на пенсию, но все еще хочет доказать окружающим, что списывать со счетов его рано. Однажды он задумывает, по мнению родственников, немыслимое – найти себе жену.
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ЮЕРежиссёр
Юрий
Егоров
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- Актёр
Валентин
Смирнитский
- АЯАктёр
Алексей
Ясулович
- Актриса
Галина
Польских
- ЛААктриса
Людмила
Аринина
- ЛКАктриса
Лидия
Кузнецова
- ЕЛАктёр
Евгений
Лазарев
- НТАктёр
Николай
Трофимов
- Актёр
Вадим
Андреев
- НМАктёр
Николай
Мерзликин
- АИСценарист
Аркадий
Инин
- ЮЕСценарист
Юрий
Егоров
- МСПродюсер
Михаил
Сапожников
- ЯБМонтажёр
Янина
Боголепова
- АКОператор
Александр
Ковальчук
- МФКомпозитор
Марк
Фрадкин