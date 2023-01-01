Отцы и деды
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Отцы и деды

Отцы и деды (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

9.61982, Отцы и деды
Мелодрамы, Комедии79 мин12+

Сюжет

В доме Луковых живут три поколения мужчин: дед Алексей Павлович, отец Павел и сын Алeша. Дед пережил войну и скоро выйдет на пенсию, но все еще хочет доказать окружающим, что списывать со счетов его рано. Однажды он задумывает, по мнению родственников, немыслимое – найти себе жену.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Отцы и деды»

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