Отцы и деды (фильм, 1982) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В доме Луковых живут три поколения мужчин: дед Алексей Павлович, отец Павел и сын Алeша. Дед пережил войну и скоро выйдет на пенсию, но все еще хочет доказать окружающим, что списывать со счетов его рано. Однажды он задумывает, по мнению родственников, немыслимое – найти себе жену.



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