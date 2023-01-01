WinkФильмыОтцы и дедыАктёры и съёмочная группа фильма «Отцы и деды»
Актёры и съёмочная группа фильма «Отцы �и деды»
Режиссёры
Актёры
АктёрЛуков-старший Алексей Павлович
Анатолий Папанов
АктёрЛуков Павел Алексеев�ич
Валентин Смирнитский
АктёрЛуков-младший
Алексей Ясулович
АктрисаЛюдмила Александровна Лукова
Галина Польских
Актрисаврач Попова Вера Сергеевна
Людмила Аринина
Актрисапродавщица Наташа
Лидия Кузнецова
АктёрНиколай
Евгений Лазарев
АктёрСемён Ильич
Николай Трофимов
Актёрбульдозерист Михаил
Вадим Андреев
АктёрВитёк