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Фильмы
Отцы и деды
Актёры и съёмочная группа фильма «Отцы и деды»

Актёры и съёмочная группа фильма «Отцы и деды»

Режиссёры

Юрий Егоров

Юрий Егоров

Режиссёр

Актёры

Анатолий Папанов

Анатолий Папанов

АктёрЛуков-старший Алексей Павлович
Валентин Смирнитский

Валентин Смирнитский

АктёрЛуков Павел Алексеевич
Алексей Ясулович

Алексей Ясулович

АктёрЛуков-младший
Галина Польских

Галина Польских

АктрисаЛюдмила Александровна Лукова
Людмила Аринина

Людмила Аринина

Актрисаврач Попова Вера Сергеевна
Лидия Кузнецова

Лидия Кузнецова

Актрисапродавщица Наташа
Евгений Лазарев

Евгений Лазарев

АктёрНиколай
Николай Трофимов

Николай Трофимов

АктёрСемён Ильич
Вадим Андреев

Вадим Андреев

Актёрбульдозерист Михаил
Николай Мерзликин

Николай Мерзликин

АктёрВитёк

Сценаристы

Аркадий Инин

Аркадий Инин

Сценарист
Юрий Егоров

Юрий Егоров

Сценарист

Продюсеры

Михаил Сапожников

Михаил Сапожников

Продюсер

Монтажёры

Янина Боголепова

Янина Боголепова

Монтажёр

Операторы

Александр Ковальчук

Александр Ковальчук

Оператор

Композиторы

Марк Фрадкин

Марк Фрадкин

Композитор