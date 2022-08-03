На помощь, братцы!
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На помощь, братцы!

На помощь, братцы! (фильм, 1988) смотреть онлайн

5.91988, На помощь, братцы!
Комедия65 мин18+

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О фильме

Трехлетний траур по царице скоро закончится. Все девушки царства хотят занять ее место. Но старый царь не доверяет местным невестам, поэтому решает послать сватов в самое далекое государство, чтобы они нашли достойную претендентку там. В путешествие отправляются два брата-дурака и воевода. Принцессу они и правда находят, правда, своими действиями случайно начинают войну.

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
4.7 IMDb