На помощь, братцы! (фильм, 1988) смотреть онлайн
5.91988, На помощь, братцы!
Комедия65 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Трехлетний траур по царице скоро закончится. Все девушки царства хотят занять ее место. Но старый царь не доверяет местным невестам, поэтому решает послать сватов в самое далекое государство, чтобы они нашли достойную претендентку там. В путешествие отправляются два брата-дурака и воевода. Принцессу они и правда находят, правда, своими действиями случайно начинают войну.
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.7 IMDb
- СКАктёр
Сергей
Курбский
- ССАктёр
Сергей
Скрипкин
- ГМАктёр
Георгий
Милляр
- НОАктёр
Николай
Олялин
- ЕРАктёр
Евгений
Редько
- ОЖАктриса
Ольга
Жулина
- Актриса
Ольга
Машная
- ББАктёр
Болот
Бейшеналиев
- ЛААктриса
Людмила
Аринина
- ВКАктриса
Валентина
Клягина
- Сценарист
Сергей
Бодров
- МРМонтажёр
Мария
Родионова
- АЯОператор
Аурелиус
Яциневичюс
- НККомпозитор
Николай
Каретников