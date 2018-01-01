Мама вышла замуж (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно

У разведенной малярши Зины – начитанный, эгоистичный сын и новая зазноба: завязавший алкоголик с потрясающим обаянием Олега Ефремова. Все права на маму принадлежат только мальчику, но она «расписалась в загсе...» И сын стал в позу гонимого одиночки, пропащего для дома, для семьи. А счастье было (или будет) так близко...



