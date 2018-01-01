Мама вышла замуж (фильм, 1969) смотреть онлайн бесплатно
9.11969, Мама вышла замуж
Драма80 мин18+
О фильме
У разведенной малярши Зины – начитанный, эгоистичный сын и новая зазноба: завязавший алкоголик с потрясающим обаянием Олега Ефремова. Все права на маму принадлежат только мальчику, но она «расписалась в загсе...» И сын стал в позу гонимого одиночки, пропащего для дома, для семьи. А счастье было (или будет) так близко...
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Виталий
Мельников
- ЛОАктриса
Люсьена
Овчинникова
- ОЕАктёр
Олег
Ефремов
- Актёр
Николай
Бурляев
- ЛБАктриса
Лариса
Буркова
- КТАктёр
Константин
Тягунов
- ВИАктёр
Виктор
Ильичев
- ЛААктриса
Людмила
Аринина
- Актёр
Аркадий
Трусов
- ЛШАктриса
Лидия
Штыкан
- ККАктриса
Кира
Крейлис-Петрова
- ЮКСценарист
Юрий
Клепиков
- ЗШМонтажёр
Зинаида
Шейнеман
- ДДОператор
Дмитрий
Долинин
- ОККомпозитор
Олег
Каравайчук