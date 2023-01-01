Публикация (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Нечистоплотная, подстроенная статья в газете о старой учительнице - принципиальной и негибкой, не ставящей хороших оценок тому, «кому следует». В числе первых - новая молодая учительница, правда, она скорее из сочувствующих, чем из борцов (ничего не поделаешь: дитя своего застойного времени), и �отдельные честные, с независимой позицией, ученики.



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