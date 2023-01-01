Публикация (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно
7.71988, Публикация
Драмы83 мин18+
Сюжет
Нечистоплотная, подстроенная статья в газете о старой учительнице - принципиальной и негибкой, не ставящей хороших оценок тому, «кому следует». В числе первых - новая молодая учительница, правда, она скорее из сочувствующих, чем из борцов (ничего не поделаешь: дитя своего застойного времени), и �отдельные честные, с независимой позицией, ученики.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ВВРежиссёр
Виктор
Волков
- ЛААктриса
Людмила
Аринина
- ЛШАктриса
Лариса
Шахворостова
- ВДАктёр
Владислав
Дашевский
- НГАктёр
Никита
Гуреев
- ОКАктриса
Ольга
Куроедова
- ЕПАктриса
Екатерина
Парфенова
- ЯПАктёр
Ян
Пузыревский
- ГМАктёр
Григорий
Марченок
- ТУАктриса
Татьяна
Улянкина
- ЛДАктриса
Людмила
Долгорукова
- ЮКСценарист
Юрий
Коротков
- АМОператор
Александр
Мачильский
- ВДКомпозитор
Владимир
Давыденко