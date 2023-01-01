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Публикация (фильм, 1988) смотреть онлайн бесплатно

7.71988, Публикация
Драмы83 мин18+

Сюжет

Нечистоплотная, подстроенная статья в газете о старой учительнице - принципиальной и негибкой, не ставящей хороших оценок тому, «кому следует». В числе первых - новая молодая учительница, правда, она скорее из сочувствующих, чем из борцов (ничего не поделаешь: дитя своего застойного времени), и отдельные честные, с независимой позицией, ученики.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.0 IMDb