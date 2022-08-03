Праздник Нептуна
Wink
Фильмы
Праздник Нептуна

Праздник Нептуна (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

8.71986, Праздник Нептуна
Комедия43 мин0+

О фильме

Директор Дома культуры запланировал на 1 января праздник Нептуна с участием 150 «моржей». Эта цифра настолько поразила областное начальство, что в село на праздник была направлена шведская делегация, которой надо было теперь показывать праздник во всей красе.

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Праздник Нептуна»