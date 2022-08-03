Юная и беззаботная Лена Кузнецова по кличке «Кузнечик» приезжает в Москву из глухой провинции. Еe жизнь в столице складывается успешно. Она поступает в институт, удачно выходит замуж за научного сотрудника с квартирой и машиной и даже заводит богатого любовника-профессора. Идеальный пример для подражания для собственной младшей сестры, которая решает тоже перебраться в Москву и повторить «успех» Лены. Тут-то Кузнечик и начинает задумываться, так ли уж правильно складывается еe судьба.

