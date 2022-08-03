Кузнечик
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Кузнечик

Кузнечик (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно

8.71978, Кузнечик
Драма83 мин18+

О фильме

Юная и беззаботная Лена Кузнецова по кличке «Кузнечик» приезжает в Москву из глухой провинции. Еe жизнь в столице складывается успешно. Она поступает в институт, удачно выходит замуж за научного сотрудника с квартирой и машиной и даже заводит богатого любовника-профессора. Идеальный пример для подражания для собственной младшей сестры, которая решает тоже перебраться в Москву и повторить «успех» Лены. Тут-то Кузнечик и начинает задумываться, так ли уж правильно складывается еe судьба.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb