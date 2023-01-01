Биография

Александр Соловьев – известный отечественный театральный актер и киноактер СССР – родился 19 августа 1952 г. в г. Махачкале (Дагестан). После успешного окончания ГИТИСа, обучение в котором он закончил в 1973 г., по приглашению А. Гончарова начал свою работу в Театре им. Маяковского. В 1974 году перешел в Центральный детский театр, где проработал вплоть до 1986 г. Первой работой А. Соловьева в кино стал фильм «Город первой любви» (1970 год). Но настоящую известность принесли работы в фильмах «Адам женится на Еве» (1980 год) и «Зеленый фургон» (1983 год). В начале 90-х пробовал себя в качестве режиссера, трагикомедия «По Таганке ходят танки». Картина получила, преимущественно, положительные отзывы критиков, но, к сожалению, стала первой и последней работой Соловьева на режиссерском поприще. А. Соловьев был три раза женат за свою жизнь. Первой супругой актера стала Людмила Радченко, их общий сын Александр стал каскадером. От второго брака с Людмилой Гниловой имеет сына Михаила, также актера и режиссера. Последней женой стала актриса Ирина Печерникова, брак продлился всего 3 года. Жизнь Соловьева оборвалась 1 января 2000 года. На 47-м году жизни актер скончался от кровоизлияния в мозг.