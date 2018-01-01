Седой медведь (фильм, 1988) смотреть онлайн
1988, Седой медведь
Мультфильм17 мин12+
В основу фильма положен одноименный сказ сибирского писателя Владимира Галкина о благородстве и духовной силе человека.
СтранаСССР
ЖанрМультфильм
Время17 мин / 00:17
Рейтинг
- ЛКРежиссёр
Леонид
Каюков
- КРАктриса
Клара
Румянова
- Актёр
Всеволод
Ларионов
- ГКАктёр
Герман
Качин
- АБАктёр
Александр
Баранов
- АСАктёр
Александр
Соловьев
- ЛРАктриса
Л.
Русланова
- Актриса
Нина
Русланова
- ВДСценарист
Владимир
Данилов
- ВГСценарист
Владимир
Галкин
- ТИХудожница
Татьяна
Ильина
- ГСМонтажёр
Галина
Смирнова
- АЧОператор
Александр
Чеховский
- ЛАКомпозитор
Леонид
Афанасьев