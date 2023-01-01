По данным уголовного розыска...
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По данным уголовного розыска...

По данным уголовного розыска... (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

9.21979, По данным уголовного розыска...
Криминал, Военные69 мин6+

Сюжет

В 1942 году в Москве убивают ювелира Ивановского и его семью. Кроме них на месте преступления обнаруживают труп одного из нападавших в военной форме. Расследовать дело берется майор Данилов, руководящий отделом по борьбе с бандитизмом. Чтобы вычислить и поймать опасных диверсантов, с фронта также прибывает бывший вор, а теперь сержант Красной армии Михаил Костров. Преступники пока еще не знают, что он завязал с уголовным прошлым.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные, Советские, Криминал

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «По данным уголовного розыска...»

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