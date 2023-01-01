По данным уголовного розыска... (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
9.21979, По данным уголовного розыска...
Криминал, Военные69 мин6+
Сюжет
В 1942 году в Москве убивают ювелира Ивановского и его семью. Кроме них на месте преступления обнаруживают труп одного из нападавших в военной форме. Расследовать дело берется майор Данилов, руководящий отделом по борьбе с бандитизмом. Чтобы вычислить и поймать опасных диверсантов, с фронта та�кже прибывает бывший вор, а теперь сержант Красной армии Михаил Костров. Преступники пока еще не знают, что он завязал с уголовным прошлым.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ВМРежиссёр
Валерий
Михайловский
- Актёр
Леонид
Неведомский
- АСАктёр
Александр
Соловьев
- АЭАктёр
Алексей
Эйбоженко
- ГКАктёр
Геннадий
Крынкин
- АМАктёр
Алексей
Михайлов
- Актёр
Георгий
Штиль
- НСАктёр
Николай
Скоробогатов
- НБАктёр
Николай
Буров
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- АХАктёр
Александр
Хочинский
- Сценарист
Эдуард
Хруцкий
- МАПродюсер
Марк
Айзенберг
- МСАктриса дубляжа
Мария
Скворцова
- ВСХудожница
Вера
Скопинова
- СООператор
Сергей
Онуфриев
- ГМКомпозитор
Георгий
Мовсесян