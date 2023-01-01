Вам и не снилось... (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Советская история Ромео и Джульетты. Нежное кино о первой любви от режиссера, подарившего зрителям «Карантин» и «Приключения желтого чемоданчика».



Катя переезжает с родителями в другой район, где начинает ходить в новую школу. Там она знакомится с одноклассником Ромой, ко�торый сразу же обращает на нее внимание. Обычная дружба вскоре перерастает в большое и светлое чувство. Однако не все взрослые радуются этому союзу. Мать Ромы испытывает ненависть к матери Кати из-за прошлых обид и ревности, связанных с любовью между ней и Роминым отцом. Женщина даже убеждает свою престарелую мать притвориться больной и увезти Рому в другой город. Теперь перед молодыми людьми стоит нелегкая задача — проверить свою любовь на прочность и доказать родителям, что их чувства настоящие и крепкие.



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