Вам и не снилось...
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Вам и не снилось...

Вам и не снилось... (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно

9.71980, Вам и не снилось...
Драмы, Советские86 мин12+

Сюжет

Советская история Ромео и Джульетты. Нежное кино о первой любви от режиссера, подарившего зрителям «Карантин» и «Приключения желтого чемоданчика».

Катя переезжает с родителями в другой район, где начинает ходить в новую школу. Там она знакомится с одноклассником Ромой, который сразу же обращает на нее внимание. Обычная дружба вскоре перерастает в большое и светлое чувство. Однако не все взрослые радуются этому союзу. Мать Ромы испытывает ненависть к матери Кати из-за прошлых обид и ревности, связанных с любовью между ней и Роминым отцом. Женщина даже убеждает свою престарелую мать притвориться больной и увезти Рому в другой город. Теперь перед молодыми людьми стоит нелегкая задача — проверить свою любовь на прочность и доказать родителям, что их чувства настоящие и крепкие.

Смогут ли Рома и Катя преодолеть все препятствия и быть вместе, узнаете в советской мелодраме «Вам и не снилось…» — фильм 1980, смотреть онлайн который можно на Wink, доступен прямо сейчас на нашем видеосервисе!

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Информация

Страна
СССР
Качество
Full HD
Жанры
Советские, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вам и не снилось...»

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