Вам и не снилось... (фильм, 1980) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Советская история Ромео и Джульетты. Нежное кино о первой любви от режиссера, подарившего зрителям «Карантин» и «Приключения желтого чемоданчика».
Катя переезжает с родителями в другой район, где начинает ходить в новую школу. Там она знакомится с одноклассником Ромой, ко�торый сразу же обращает на нее внимание. Обычная дружба вскоре перерастает в большое и светлое чувство. Однако не все взрослые радуются этому союзу. Мать Ромы испытывает ненависть к матери Кати из-за прошлых обид и ревности, связанных с любовью между ней и Роминым отцом. Женщина даже убеждает свою престарелую мать притвориться больной и увезти Рому в другой город. Теперь перед молодыми людьми стоит нелегкая задача — проверить свою любовь на прочность и доказать родителям, что их чувства настоящие и крепкие.
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Информация
Рейтинг
- ИФРежиссёр
Илья
Фрэз
- ТААктриса
Татьяна
Аксюта
- НМАктёр
Никита
Михайловский
- Актриса
Елена
Соловей
- ИМАктриса
Ирина
Мирошниченко
- ЛФАктриса
Лидия
Федосеева-Шукшина
- Актёр
Альберт
Филозов
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- РНАктриса
Руфина
Нифонтова
- ЕГАктёр
Евгений
Герасимов
- ЕВАктриса
Екатерина
Васильева
- ИФСценарист
Илья
Фрэз
- ГЩСценарист
Галина
Щербакова
- ВРПродюсер
Виктор
Решетов
- АСАктёр дубляжа
Александр
Соловьев
- Актёр дубляжа
Юрий
Саранцев
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- МТХудожница
Марина
Томашевская
- ЛРМонтажёр
Лидия
Родионова
- АРКомпозитор
Алексей
Рыбников