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Вам и не снилось...
Актёры и съёмочная группа фильма «Вам и не снилось...»

Актёры и съёмочная группа фильма «Вам и не снилось...»

Режиссёры

Илья Фрэз

Илья Фрэз

Режиссёр

Актёры

Татьяна Аксюта

Татьяна Аксюта

АктрисаКатя Шевченко
Никита Михайловский

Никита Михайловский

АктёрРоман Лавочкин
Елена Соловей

Елена Соловей

АктрисаТатьяна Николаевна
Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко

АктрисаЛюдмила Сергеевна
Лидия Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина

АктрисаВера
Альберт Филозов

Альберт Филозов

АктёрКостя
Татьяна Пельтцер

Татьяна Пельтцер

Актрисабабушка Романа
Руфина Нифонтова

Руфина Нифонтова

Актрисамама Татьяны Николаевны
Евгений Герасимов

Евгений Герасимов

АктёрВолодя
Екатерина Васильева

Екатерина Васильева

АктрисаАлена

Сценаристы

Илья Фрэз

Илья Фрэз

Сценарист
Галина Щербакова

Галина Щербакова

Сценарист

Продюсеры

Виктор Решетов

Виктор Решетов

Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Соловьев

Александр Соловьев

Актёр дубляжа
Юрий Саранцев

Юрий Саранцев

Актёр дубляжа
Дмитрий Полонский

Дмитрий Полонский

Актёр дубляжа

Художники

Марина Томашевская

Марина Томашевская

Художница

Монтажёры

Лидия Родионова

Лидия Родионова

Монтажёр

Композиторы

Алексей Рыбников

Алексей Рыбников

Композитор