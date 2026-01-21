Не горюй! (фильм, 1969) смотреть онлайн
После окончания Петербургского университета полный надежд и грандиозных планов молодой врач Бенжамен Глонти возвращается в родной городок. Но жизнь, как и до его отъезда, течет своим чередом: растет семейство сестры, усердно с утра до вечера переписывает бумаги ее муж Лука, время от времени спускаясь в погребок, чтобы опрокинуть рюмочку.
И по-прежнему, слоняясь без дела, всех достает адвокат Додо. Бенжамен начинает горевать по несостоявшейся жизни, и тогда, чтобы поправить дела брата, решила Софико женить его на дочери старого лекаря.
- Режиссёр
Георгий
Данелия
- СЗАктёр
Серго
Закариадзе
- ВКАктёр
Вахтанг
Кикабидзе
- СЧАктриса
Софико
Чиаурели
- Актриса
Анастасия
Вертинская
- ЛГАктриса
Лия
Гудадзе
- ВААктриса
Верико
Анджапаридзе
- СТАктриса
Сесилия
Такаишвили
- АШАктриса
Ариадна
Шенгелая
- ГКАктёр
Гоги
Кавтарадзе
- ИХАктёр
Ипполит
Хвичия
- КСАктёр
Карло
Саканделидзе
- ДААктёр
Додо
Абашидзе
- КДАктёр
Котэ
Даушвили
- Актёр
Евгений
Леонов
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- АЛАктёр
Абессалом
Лория
- ИНАктриса
Ия
Нинидзе
- НКАктриса
Нана
Канделаки
- ЛШАктёр
Леван
Шамилов
- БЦАктёр
Баадур
Цуладзе
- МКАктёр
Мераб
Кокочашвили
- ГБАктёр
Гия
Бадридзе
- ДКАктёр
Давит
Кобахидзе
- ФМАктёр
Фрунзик
Мкртчян
- ЗКАктёр
Зураб
Капианидзе
- АКАктёр
Александре
Купрашвили
- РБАктёр
Реваз
Барамидзе
- ВБАктёр
В.
Бочоришвили
- АБАктёр
Армаз
Бурнадзе
- МЧАктриса
М.
Чичинадзе
- ВДАктёр
Виктор
Дейсадзе
- ВДАктёр
Валентин
Донгузашвили
- ДГАктёр
Джемал
Гаганидзе
- ХГАктёр
Хута
Гогиладзе
- ДКАктёр
Д.
Кобулашвили
- ИНАктёр
Ираклий
Нижарадзе
- АОАктёр
А.
Оганезов
- НСАктёр
Нодар
Сохадзе
- ГТАктёр
Гигола
Талаквадзе
- ДЦАктриса
Д.
Церетели
- ЕВАктриса
Екатерина
Верулашвили
- РГСценарист
Реваз
Габриадзе
- КТСценарист
Клод
Тилье
- ГГПродюсер
Г.
Гвенетадзе
- ВЮОператор
Вадим
Юсов
- ГККомпозитор
Гия
Канчели