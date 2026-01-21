Не горюй! (фильм, 1969) смотреть онлайн

После окончания Петербургского университета полный надежд и грандиозных планов молодой врач Бенжамен Глонти возвращается в родной городок. Но жизнь, как и до его отъезда, течет своим чередом: растет семейство сестры, усердно с утра до вечера переписывает бумаги ее муж Лука, время от времени спускаясь в погребок, чтобы опрокинуть рюмочку.



И по-прежнему, слоняясь без дела, всех достает адвокат Додо. Бенжамен начинает горевать по несостоявшейся жизни, и тогда, чтобы поправить дела брата, решила Софико женить его на дочери старого лекаря.

