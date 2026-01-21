Не горюй!
Wink
Фильмы
Не горюй!

Не горюй! (фильм, 1969) смотреть онлайн

9.41969, Не горюй!
Драма, Комедия89 мин6+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

После окончания Петербургского университета полный надежд и грандиозных планов молодой врач Бенжамен Глонти возвращается в родной городок. Но жизнь, как и до его отъезда, течет своим чередом: растет семейство сестры, усердно с утра до вечера переписывает бумаги ее муж Лука, время от времени спускаясь в погребок, чтобы опрокинуть рюмочку.

И по-прежнему, слоняясь без дела, всех достает адвокат Додо. Бенжамен начинает горевать по несостоявшейся жизни, и тогда, чтобы поправить дела брата, решила Софико женить его на дочери старого лекаря.

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Драма
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Не горюй!»