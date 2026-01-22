Сережа (фильм, 1960) смотреть онлайн
9.61960, Сережа
Драма80 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Мама пятилетнего Серёжи вышла замуж, и теперь в семье появился «новый папа». Сережа называет его по фамилии — Коростелев. Возможно, это происходит потому, что Коростелев стал для мальчика не только настоящим отцом и лучшим другом — он единственный из старших, кто понимает, что имеет дело с самостоятельной личностью.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Георгий
Данелия
- ИТРежиссёр
Игорь
Таланкин
- ББАктёр
Борис
Бархатов
- СБАктёр
Сергей
Бондарчук
- Актриса
Ирина
Скобцева
- ЮКАктёр
Юрий
Козлов
- СМАктёр
Сергей
Метелицын
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- Актёр
Василий
Меркурьев
- АПАктриса
Александра
Панова
- КФАктриса
Кларина
Фролова
- НСАктёр
Николай
Сергеев
- Сценарист
Георгий
Данелия
- ВПСценарист
Вера
Панова
- ИТСценарист
Игорь
Таланкин
- ВЦПродюсер
Виктор
Циргиладзе
- ПЧМонтажёр
П.
Чечеткина
- АНОператор
Анатолий
Ниточкин
- БЧКомпозитор
Борис
Чайковский