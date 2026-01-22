Сережа
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Сережа

Сережа (фильм, 1960) смотреть онлайн

9.61960, Сережа
Драма80 мин18+
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О фильме

Мама пятилетнего Серёжи вышла замуж, и теперь в семье появился «новый папа». Сережа называет его по фамилии — Коростелев. Возможно, это происходит потому, что Коростелев стал для мальчика не только настоящим отцом и лучшим другом — он единственный из старших, кто понимает, что имеет дело с самостоятельной личностью.

Страна
СССР
Жанр
Драма
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сережа»