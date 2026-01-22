Сережа (фильм, 1960) смотреть онлайн

Мама пятилетнего Серёжи вышла замуж, и теперь в семье появился «новый папа». Сережа называет его по фамилии — Коростелев. Возможно, это происходит потому, что Коростелев стал для мальчика не только настоящим отцом и лучшим другом — он единственный из старших, кто понимает, что имеет дело с самостоятельной личностью.

