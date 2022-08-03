Я шагаю по Москве
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Я шагаю по Москве

Я шагаю по Москве (фильм, 1963) смотреть онлайн

9.61963, Я шагаю по Москве
Мелодрама, Комедия73 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Лирическая киноповесть о молодежи 63-года. Молодой монтажник из далекой тайги на один день заехал в Москву, чтобы встретиться с редактором журнала "Юность", в котором он напечатал свой первый рассказ. Этот день он провел с новыми друзьями, их большими и малыми заботами, встретил девушку и пригласил ее на свою стройку...

Страна
СССР
Жанр
Комедия, Мелодрама
Время
73 мин / 01:13

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Я шагаю по Москве»