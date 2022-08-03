Лирическая киноповесть о молодежи 63-года. Молодой монтажник из далекой тайги на один день заехал в Москву, чтобы встретиться с редактором журнала "Юность", в котором он напечатал свой первый рассказ. Этот день он провел с новыми друзьями, их большими и малыми заботами, встретил девушку и пригласил ее на свою стройку...

