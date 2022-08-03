Я шагаю по Москве (фильм, 1963) смотреть онлайн
9.61963, Я шагаю по Москве
Мелодрама, Комедия73 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
Лирическая киноповесть о молодежи 63-года. Молодой монтажник из далекой тайги на один день заехал в Москву, чтобы встретиться с редактором журнала "Юность", в котором он напечатал свой первый рассказ. Этот день он провел с новыми друзьями, их большими и малыми заботами, встретил девушку и пригласил ее на свою стройку...
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.7 IMDb
- Режиссёр
Георгий
Данелия
- Актёр
Никита
Михалков
- АЛАктёр
Алексей
Локтев
- Актриса
Галина
Польских
- Актёр
Евгений
Стеблов
- ЛСАктриса
Любовь
Соколова
- ИТАктриса
Ирина
Титова
- ИМАктриса
Ирина
Мирошниченко
- ВБАктёр
Владимир
Басов
- РБАктёр
Ролан
Быков
- Актёр
Лев
Дуров
- ГШСценарист
Геннадий
Шпаликов
- ЮРПродюсер
Юзеф
Рогозовский
- ДОХудожница
Диляра
Озерова
- ЛЛМонтажёр
Лидия
Лысенкова
- ВЮОператор
Вадим
Юсов
- АПКомпозитор
Андрей
Петров